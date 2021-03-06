Ümit Özat: 'Bu nasıl bir hakemdir?'

TFF 1. Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Menemenspor ile 1-1 berabere kalan Ankaraspor'un teknik direktörü Ümit Özat, maçın hakemine tepki göstererek, "Hakem bize bir sarı kart gösterdi, komediden başka bir şey değil. Bu nasıl bir hakemdir? Bu nasıl bir şey, inanılır gibi değil." dedi.



Ümit Özat, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın teknik boyutunu konuşmaya gerek duymadığını belirterek, "İki takım oyuncularını da mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Hakem bize bir sarı kart gösterdi, komediden başka bir şey değil. Bu nasıl bir hakemdir? Bu nasıl bir şey, inanılır gibi değil. Verilmeyen ofsaytlar, kartlar, devamı verilmeyen avantaj pozisyonları..." diye konuştu.



"Futbol Federasyonunun başında kim var?" diye soran Özat, şunları kaydetti:



"Futbol Federasyonu Başkanı mı, MHK mi? Bir çağırın bakalım bizi hakemlerle oturtun. Pozisyonları inceleyelim, çay kahve içelim. Pozisyonu niye verdiğine dair hakem teknik izahını yapsın. Yapamıyorsa bilin ki futbolu bilmiyordur. İnanılır gibi değil, yan hakem diyor ki 'Hocam ben de anlamadım sana niye kart verdiğini', dördüncü hakem de 'Hocam kendisine söyledin zannetti' diyor. 'E sen ona söylemediğimi biliyorsun, git söyle' diyorum. 'Ses etme atılırsın' diyor. Türk futbolunun hali bu."



Recep Yazıcı: "Çok gol pozisyonuna girdik"



Menemenspor Teknik Sorumlusu Recep Yazıcı ise aldıkları bir puana sevindiklerini söyledi.



Maçta çok sayıda gol pozisyonu bulduklarını ancak bunları değerlendiremediklerini anlatan Yazıcı, "Bir puan bizim için iyi bir skor ancak oynanan oyuna baktıktan sonra buna üzüldüğümü söyleyebilirim. Çünkü çok gol pozisyonuna girdik. Bilhassa ikinci yarıda Ümit Karan hocanın yaptığı değişiklikler, oyuna giren futbolcuların azmi, hırsı maçı kazandırabilirdi. Ancak gol yollarında etkili olamadık. Bir puan aldığımız için mutluyuz." ifadelerini kullandı.



Yazıcı, Ankaraspor'un da iyi oynadığını vurgulayarak, "Rakibimiz golü attıktan sonra kapandı. 1-0'lık skoru korumak istediler. Onların da 3 puana ihtiyaçları vardı. Bir türlü kapalı defanslarını çözemedik. Ancak yapılan değişikliklerle uzatmalarda golü bulmuş olduk. Bizim için her puan çok kıymetli. Çok sayıda sakat ve cezalı oyuncumuz vardı. Yedi eksikle buraya geldik. Ona rağmen iyi oynadık." değerlendirmesinde bulundu.



Hakemleri karar verirken 'cesur' olmamakla eleştiren Recep Yazıcı, sözlerini şöyle tamamladı:



"Hakemi eleştirmek haddimiz değil tabii ki ama 65. dakikada Ömer'in şutu 1 metre içeriden çıktı. Bu liglerde VAR sistemi olmadığı için yan hakemin de gözünden kaçırdı. Pozisyonunun devamında Alhassan'a yapılan hareket net penaltı. Niçin hakem arkadaşlarımız o cesareti gösteremiyorlar, ona da dikkat çekmek isterim."



