Ümit millilerin konuğu Kazakistan!

Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde I Grubu'ndaki 7. maçında cuma günü Kazakistan'ı konuk edecek.



Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Faroe Adaları'ndan Kari A Hovdanum yönetecek. Hovdanum'un yardımcılıklarını Andrew Christiansen ve Dan Petur Pauli Hojgaard yapacak.



Grupta geride kalan 6 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberliği bulunan ay-yıldızlılar, 7 puanla 3. sırada yer alıyor.



Henüz galibiyet alamayan Kazakistan ise 1 puanla grubun son basamağında bulunuyor.



Milliler, gruptaki son maçında ise 14 Haziran Salı günü Danimarka ile deplasmanda karşılaşacak.





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