Ümit millilerin konuğu Kazakistan!

Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde I Grubu'ndaki 7. maçında cuma günü Kazakistan'ı konuk edecek.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Faroe Adaları'ndan Kari A Hovdanum yönetecek. Hovdanum'un yardımcılıklarını Andrew Christiansen ve Dan Petur Pauli Hojgaard yapacak.
Grupta geride kalan 6 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberliği bulunan ay-yıldızlılar, 7 puanla 3. sırada yer alıyor.
Henüz galibiyet alamayan Kazakistan ise 1 puanla grubun son basamağında bulunuyor.
Milliler, gruptaki son maçında ise 14 Haziran Salı günü Danimarka ile deplasmanda karşılaşacak.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Faroe Adaları'ndan Kari A Hovdanum yönetecek. Hovdanum'un yardımcılıklarını Andrew Christiansen ve Dan Petur Pauli Hojgaard yapacak.
Grupta geride kalan 6 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberliği bulunan ay-yıldızlılar, 7 puanla 3. sırada yer alıyor.
Henüz galibiyet alamayan Kazakistan ise 1 puanla grubun son basamağında bulunuyor.
Milliler, gruptaki son maçında ise 14 Haziran Salı günü Danimarka ile deplasmanda karşılaşacak.
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