Ümit Milliler tek golle kazandı

Ümit Milli Takımı'mız, U21 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Andorra'yı mağlup etti.

Haber; AA
Ümit Milliler tek golle kazandı
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04 Eylül 2020 22:29
Ümit Milli Takımı'mız, U21 Avrupa Şampiyonası grup elemelerinde Andorra'yı konuk etti. Genç milliler mücadeleyi 1-0 kazandı.

Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 20.30'da başladı. Karşılaşmanın tek golü 49. dakikada Güven Yalçın'dan geldi. 

Türkiye, bu skorla gruptaki 7. maçında 2. galibiyetini aldı. Milliler, gruptaki bir sonraki müsabakada 13 Ekim'de deplasmanda İngiltere ile karşı karşıya gelecek.

Mücadeleyi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin, TFF Futbol Gelişim Direktör Yardımcısı Rüştü Reçber de izledi.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Matthew De Gabriele, Edward Spiteri, Mitchell Scerri (Malta)

Türkiye: Ersin Destanoğlu, Bünyamin Balcı, Hüseyin Türkmen, Ravil Tagir, Rıdvan Yılmaz, Berat Özdemir, Ali Kaan Güneren (Dk. 46 Erkan Süer), Doğukan Sinik (Dk. 76 Oğulcan Ülgün), Ömer Faruk Beyaz (Dk. 90+2 Berkan Kutlu), Halil Dervişoğlu (Dk. 65 İlker Karakaş), Güven Yalçın (Dk. 90+2 Metehan Güçlü)

Andorra: Pires, Joan Torres, Alavedra, Vales, Gomes, Guillen, Rebelo (Dk. 69 Pubill), Izquierdo (Dk. 79 Bonell), Izan Fernandez (Dk. 85 Miquel Torres), Ubach, Richard Fernandez

Gol: Dk. 48 Güven Yalçın (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 12 Izquierdo, Dk. 85 Vales (Andorra), Dk. 32 Berat Özdemir, Dk. 44 Doğukan Sinik, Dk. 45+1 Bünyamin Balcı, Dk. 90+1 Ömer Faruk Beyaz (Türkiye)



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