Ümit Milliler İtalya deplasmanında

Ümit Milliler, Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu 6. maçında Salı günü İtalya'ya konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ümit Milliler İtalya deplasmanında
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25 Mart 2024 14:21
Son güncelleme 25 Mart 2024 14:38
Ümit Milli Futbol Takımı, 2025 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası elemeleri A Grubu'ndaki 6. maçında salı günü deplasmanda İtalya ile karşı karşıya gelecek.

Paolo Mazza Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.15'te başlayacak. Müsabakayı, İspanyol hakem Cesar Soto Grado yönetecek. Grado'nun yardımcılıklarını aynı ülkeden Pau Cebrian Devis ile Carlos Alvarez Fernandez yapacak.

A Grubu'nda oynadığı 5 müsabakada 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan ay-yıldızlılar, 5. basamakta yer alıyor.

Milliler, grubundaki son maçında Norveç'i 2-1 ile geçmişti. İtalya ile Türkiye oynanan gruptaki ilk müsabakayı konuk ekip 2-0 kazanmıştı.

Öte yandan Ümit Milliler, son hazırlık maçında Gürcistan'ı 2-1 mağlup etmişti.

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