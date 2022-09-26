Ümit Milliler, Gürcistan'ı ağırlayacak

Ümit Milli Futbol Takımı, özel maçta 27 Eylül Salı günü Gürcistan ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ümit Milliler, Gürcistan'ı ağırlayacak
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26 Eylül 2022 14:29
Ümit Milli Futbol Takımı, özel maçta 27 Eylül Salı günü Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak ve A Spor'dan naklen yayımlanacak.

Teknik direktör Tolunay Kafkas yönetimindeki ay-yıldızlılar, Gürcistan karşısında 2002 ve üzeri doğumlu futbolculardan oluşan yeni kadrosuyla ilk kez sahada yer alacak.

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