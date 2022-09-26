Ümit Milliler, Gürcistan'ı ağırlayacak

Ümit Milli Futbol Takımı, özel maçta 27 Eylül Salı günü Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak ve A Spor'dan naklen yayımlanacak.
Teknik direktör Tolunay Kafkas yönetimindeki ay-yıldızlılar, Gürcistan karşısında 2002 ve üzeri doğumlu futbolculardan oluşan yeni kadrosuyla ilk kez sahada yer alacak.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak ve A Spor'dan naklen yayımlanacak.
Teknik direktör Tolunay Kafkas yönetimindeki ay-yıldızlılar, Gürcistan karşısında 2002 ve üzeri doğumlu futbolculardan oluşan yeni kadrosuyla ilk kez sahada yer alacak.
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