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Ümit Milliler, Fransa'da kaybetti

Ümit Milli Futbol Takımı, deplasmanda Fransa ile oynadığı hazırlık maçını 1-0 kaybetti.

Kaynak: AA
Ümit Milliler, Fransa'da kaybetti
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13 Ekim 2018 00:07
Ümit Milli Futbol Takımı, deplasmanda Fransa ile oynadığı hazırlık maçını 1-0 kaybetti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Fransa'nın Rouen kentindeki Robert Diochon Stadı'nda oynanan müsabakanın tek golünü 90. dakikada Markus Cocu attı.

Müsabakayı yaklaşık bin 500 Türk taraftar izledi.

Ay-yıldızlı ekipte 3 oyuncu ilk kez ümit milli oldu. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Beşiktaşlı Güven Yalçın ve Almanya 3. Lig takımlarından Eintracht Braunschweig'tan Ahmet Canbaz ile maçın 60. dakikasında oyuna dahil olan Bayern Münih II'den Mert Yılmaz ilk defa Ümit Milli Takım forması giydi.

Ümit Milli Takım, 16 Ekim Salı günü Macaristan'ın Felcsut ketinde ev sahibi takımla 2019 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası grup eleme maçında karşı karşıya gelecek. Müsabaka TSİ 19.30'da başlayacak.

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