Ümit Milliler farklı kazandı!

Ümit Milli Futbol Takımımız, Bosna Hersek U-21 takımını 4-1'lik skorla mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ümit Milliler farklı kazandı!
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20 Haziran 2023 21:53
Son güncelleme 20 Haziran 2023 22:05
Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı, dostluk maçında karşılaştığı Bosna Hersek U-21 takımını sahasında 4-1 mağlup etmeyi başardı.

Eyüp Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetti.

Ümit Milli Takımımızın gollerini 45.dakikada Silvio Ilinkovic (kk), 49'da Emin Bayram ve 80' (P) ve 86'da Bertuğ Yıldırım kaydetti.

Bosnak-Hersek'in karşılaşmadaki tek golünü ise 25.dakikada David Cavic attı.

Maçın geri kalan bölümünde başka gol sesi çıkmadı ve müsabakayı 4-1'lik sonuçla tamamlandı.

 

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