Ümit Milli Futbol Takımı'nın 2023 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası eleme gruplarındaki rakipleri belli oldu.



İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekimine 3. torbadan katılan Türkiye, I Grubu'nda Danimarka, Belçika, İskoçya ve Kazakistan ile eşleşti.



2023 yazında yapılacak organizasyonun ev sahipliğini üstlenecek Gürcistan ve Romanya, şampiyonaya doğrudan katılacak.



Mart 2021 ve Haziran 2022 tarihleri arasında oynanacak elemelerde 8 grupta 6'şar, Türkiye'nin yer aldığı I Grubu'nda ise 5 takım mücadele edecek.



Gruplarında ilk sırayı alan takımlar ile en iyi grup ikincisi şampiyonaya katılım hakkı elde edecek. Diğer grup ikincileri arasında yapılacak play-off maçları, turnuvaya katılacak son 4 takımı belirleyecek.



2023 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası eleme grupları şöyle:



A Grubu: Hırvatistan, Avusturya, Norveç, Finlandiya, Azerbaycan, Estonya



B Grubu: Almanya, Polonya, İsrail, Macaristan, Letonya, San Marino



C Grubu: İspanya, Rusya, Slovakya, Kuzey İrlanda, Litvanya, Malta



D Grubu: Portekiz, Yunanistan, İzlanda, Belarus, Kıbrıs Rum Kesimi, Lihtenştayn



E Grubu: Hollanda, İsviçre, Bulgaristan, Galler, Moldova, Cebelitarık



F Grubu: İtalya, İsveç, İrlanda, Bosna Hersek, Karadağ, Lüksemburg



G Grubu: İngiltere, Çekya, Slovenya, Arnavutluk, Kosova, Andorra



H Grubu: Fransa, Sırbistan, Ukrayna, Kuzey Makedonya, Faroe Adaları, Ermenistan



I Grubu: Danimarka, Belçika, Türkiye, İskoçya, Kazakistan



