Ümit Milli Takımı'nın fikstürü açıklandı

Ümit Milli Futbol Takımı'nın 2023 UEFA Avrupa Şampiyonası eleme grubu fikstürü açıklandı

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Ümit Milli Takımı'nın fikstürü açıklandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Şubat 2021 14:09
2023 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası elemeleri I Grubu'nda yer alan Ümit Milli Futbol Takımı'nın fikstürü belli oldu. 

I Grubu'nda Danimarka, Belçika, İskoçya ve Kazakistan ile mücadelede edecek ay-yıldızlı ekip, grup maçlarına 8 Haziran 2021'de deplasmanda Kazakistan ile oynayacağı karşılaşmayla başlayacak. 

Türkiye, grup maçlarını 14 Haziran 2022'de Danimarka ile deplasmanda oynayacağı mücadele ile tamamlayacak. 

Ümit Milli Takım'ın I Grubu fikstürü şöyle:

   08.06.2021   Kazakistan-Türkiye

   03.09.2021   Türkiye-Belçika

   07.09.2021   Türkiye-İskoçya

   12.11.2021   Belçika-Türkiye

   16.11.2021   Türkiye-Danimarka

   25.03.2022   İskoçya-Türkiye

   10.06.2022   Türkiye-Kazakistan

   14.06.2022   Danimarka-Türkiye

Not: Maçların oynanacağı stadyumlar ve başlama saatleri ilerleyen günlerde açıklanacak.

- Şampiyona yolu

2023 yazında yapılacak organizasyonun ev sahipliğini üstlenecek Gürcistan ve Romanya, şampiyonaya doğrudan katılacak.

Mart 2021 ve Haziran 2022 tarihleri arasında oynanacak elemelerde 8 grupta 6'şar, Türkiye'nin yer aldığı I Grubu'nda ise 5 takım mücadele edecek.

Gruplarında ilk sırayı alan takımlar ile en iyi grup ikincisi şampiyonaya katılım hakkı elde edecek. Diğer grup ikincileri arasında yapılacak play-off maçları, turnuvaya katılacak son 4 takımı belirleyecek.

 


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için