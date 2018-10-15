Ümit Milli Takım'ın rakibi Macaristan

Takım O G B M A Y P 1. Belçika 9 7 2 0 20 5 23 2. İsveç 9 6 2 1 19 5 20 3. Türkiye 9 4 2 3 12 9 14 4. Macaristan 9 3 2 4 11 12 11 5. Kıbrıs Rum Kesimi 9 2 0 7 7 22 6 6. Malta 9 1 0 8 7 23 3

Ümit Milli Futbol Takımı, 2019 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki 10 ve son maçında salı günü deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya gelecek.Felcsut kentindeki Pancho Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 19.30'da başlayacak.İddiası bulunmayan Türkiye, 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda topladığı 14 puanla grupta üçüncü sırada yer alıyor. Macaristan ise 11 puanla dördüncü sırada bulunuyor.Son maçlar öncesinde 6. Grup'ta puan durumu şöyle:İtalya'da düzenlenecek 2019 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası'nda 12 takım mücadele edecek.İki yılda bir gerçekleştirilen şampiyonanın elemeleri 9 grupta yapılıyor. Gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar ile ev sahibi İtalya, doğrudan finallere kalacak.Tüm grupların en iyi 4 ikincisi arasında oynanacak play-off müsabakaları sonucunda finallere katılacak son iki takım belirlenecek.