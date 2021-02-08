Ümit Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı

Ümit Milli Futbol Takımı'nın, Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçları öncesinde 13-18 Şubat tarihlerinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştireceği hazırlık kampı aday kadrosu belli oldu.



TFF'den yapılan açıklamaya göre, aday kadroya davet edilen oyuncular, 13 Şubat Cumartesi günü saat 18.00'de TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.



Tolunay Kafkas'ın teknik direktörlüğünü yaptığı ay-yıldızlıların aday kadrosu şöyle:



Doğan Alemdar, Emre Demir (Hes Kablo Kayserispor), Zafer Görgen (Çaykur Rizespor), Halil Yeral, Doğukan Nelik (Akhisarspor), Serdar Saatçi (Beşiktaş), Bünyamin Balcı, Gökdeniz Bayrakdar (Fraport-TAV Antalyaspor), İsmail Çokçalış, Ozan İsmail Koç, Batuhan Kör, Ali Akman (Bursaspor), Şefik Abalı (Wacker Innsbruck), Rahmi Salih Kaya, Yusuf Can Esendemir, Enis Destan (Altınordu), Emre Batuhan Adıgüzel (Menemenspor), Cemali Sertel, Ravil Tagir (Medipol Başakşehir), Nafican Yardımcı (Çorum), Kartal Kayra Yılmaz (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Barış Alper Yılmaz (Ankara Keçiörengücü), Doğucan Haspolat (Kasımpaşa), Ömer Faruk Beyaz (Fenerbahçe), Erkan Eyibil (Go Ahead Eagles), Kerem Atakan Kesgin (Demir Grup Sivasspor), Yusuf Barası (AZ Alkmaar), Sami Gökhan Altıparmak (Gençlerbirliği), Rahmi Anıl Başaran (Royal Hastanesi Bandırmaspor)



