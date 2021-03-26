Ümit Milli Takımımızdan tatsız prova!

Tolunay Kafkas yönetimindeki Türkiye Ümit Milli Takımı, haziran ayında başlayacak olan 2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme müsabakaları öncesinde özel maçta Hırvatistan ile karşılaştı.
Zagreb'de Kranjceviceva Stadı'nda oynanan karşılaşma, Hırvatistan U21'in 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Hırvatistan'ın gollerini 7. dakikada Mitrovic, 40. dakikada Bulat ve 42. ile 66. dakikalarda Marin attı. U21 takımımızın tek sayısını ise Barış Alper Yılmaz kaydetti.
Ay-Yıldızlı ekibimiz, sahaya Ersin Destanoğlu, Bünyamin Balcı, Rıdvan Yılmaz, Erdoğan Kaya, Ravil Tagir, Gökdeniz Bayrakdar, Kartal Kayra Yılmaz, Ömer Faruk Beyaz, Erkan Eyibil, Ali Akman, Cemali Sertel ilk 11'iyle çıktı.
Zagreb'de Kranjceviceva Stadı'nda oynanan karşılaşma, Hırvatistan U21'in 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Hırvatistan'ın gollerini 7. dakikada Mitrovic, 40. dakikada Bulat ve 42. ile 66. dakikalarda Marin attı. U21 takımımızın tek sayısını ise Barış Alper Yılmaz kaydetti.
Ay-Yıldızlı ekibimiz, sahaya Ersin Destanoğlu, Bünyamin Balcı, Rıdvan Yılmaz, Erdoğan Kaya, Ravil Tagir, Gökdeniz Bayrakdar, Kartal Kayra Yılmaz, Ömer Faruk Beyaz, Erkan Eyibil, Ali Akman, Cemali Sertel ilk 11'iyle çıktı.