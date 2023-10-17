Ümit Milli Takımımız, Letonya'ya kaybetti!

Ümit Milli Takımımız, 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup eleme maçında Letonya'ya 2-1 mağlup oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; TFF
Abone Ol
Ümit Milli Takımımız, Letonya'ya kaybetti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Ekim 2023 16:56
Son güncelleme 17 Ekim 2023 16:58
Ümit Millî Takımımız, 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup eleme maçında Letonya ile karşılaştı.

Letonya'da oynanan maçı milliler 2-1 kaybetti. Ev sahibi ekibin galibiyet gollerini 26. dakikada Vapne, 80. dakikada Melnis kaydetti. Milli takımın golü ise 15. dakikada Erencan Yardımcı'dan geldi.

Ümit Milli Takım bu sonuçla grupta 3 puanla 5. sırada yer aldı. Letonya, 7 puanla 2. srıaya yerleşti.

Grubun diğer maçında Türkiye, Norveç'i ağırlayacak. Letonya ise İtalya'ya konuk olacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery