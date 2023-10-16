Ümit Milli Takım Letonya'nın konuğu oluyor

Ümit Milli Futbol Takımı, 2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu 4. maçında 17 Ekim Salı (yarın) deplasmanda Letonya ile karşı karşıya gelecek.



Jelgava kentindeki Zemgales Olimpiyat Merkezi'nde oynanacak müsabaka, TSİ 15.00'te başlayacak.



Gruptaki ilk iki maçında İrlanda Cumhuriyeti ve İtalya'ya mağlup olan ay-yıldızlı ekip, üçüncü maçında ise San Marino'yu mağlup etti.



Letonya ise grupta oynadığı 4 maçta bir galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet yaşadı.



