Ümit Milli Takım'ın kadrosunda değişiklik

Ümit Milli Futbol Takımı'nda Yunus Bahadır ve Cemali Sertel sakatlıkları sebebiyle aday kadrodan çıkarılırken, bu isimlerin yerine Medipol Başakşehir'in stoperi Ravil Tagir aday kadroya dahil edildi.

Haber; AA, Fotoğraf; TFF
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Ümit Milli Takım'ın kadrosunda değişiklik
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31 Mayıs 2022 15:40
Ümit Milli Futbol Takımı, Kazakistan ve Danimarka ile oynayacağı 2023 Avrupa Şampiyonası grup eleme maçlarının hazırlıklarına devam etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, ay-yıldızlıların, 10 Haziran Cuma günü Kazakistan, 14 Haziran Salı günü ise deplasmanda Danimarka ile yapacağı maçlar öncesi TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdürdüğü belirtildi.

Yüksek tempoda gerçekleştirilen antrenmanın yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdüğü ve çalışmaların akşam gerçekleştirilecek ikinci idmanla devam edeceği aktarıldı.

- Aday kadroda değişiklik

Milli futbolculardan Yunus Bahadır ve Cemali Sertel'in, sakatlıkları sebebiyle aday kadrodan çıkarıldığı duyuruldu.

Bu isimlerin yerine Medipol Başakşehirli oyuncu Ravil Tagir'in aday kadroya dahil edildiği kaydedildi.

 

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