Ümit Milli Takım'ın kadrosuna değişiklik

Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişiklik gerçekleşti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ümit Milli Takım'ın kadrosuna değişiklik
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13 Kasım 2023 14:22
Özel maçta Slovenya ve 2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Norveç ile karşılaşacak Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Metehan Baltacı ve Doğuhan Aral Şimşir, sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

Göztepe forması giyen Taha Altıkardeş ise aday kadroya dahil edildi.

Ümit Milli Takım, 17 Kasım Cuma günü İstanbul'da Slovenya ve 21 Kasım Salı günü Alanya'da Norveç ile karşı karşıya gelecek.

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