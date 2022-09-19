Ümit Milli Takım'da, hazırlıklar sürüyor

Gürcistan ile özel maçta karşılaşacak Ümit Milli Takım hazırlıklarına devam etti.

Haber; AA, Fotoğraf; TFF
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Ümit Milli Takım'da, hazırlıklar sürüyor
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19 Eylül 2022 23:06
Ümit Milli Futbol Takımı, 27 Eylül Salı günü İstanbul'da Gürcistan ile yapacağı özel maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekibin Atatürk Olimpiyat Stadı yan sahasındaki antrenmanı kampa dahil olan oyuncuların katılımıyla gerçekleştirildi.

Ümit Milli Takım, çalışmalarına salı günü yapacağı antrenmanla devam edecek.

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