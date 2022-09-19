Ümit Milli Takım'da, hazırlıklar sürüyor

Ümit Milli Futbol Takımı, 27 Eylül Salı günü İstanbul'da Gürcistan ile yapacağı özel maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekibin Atatürk Olimpiyat Stadı yan sahasındaki antrenmanı kampa dahil olan oyuncuların katılımıyla gerçekleştirildi.
Ümit Milli Takım, çalışmalarına salı günü yapacağı antrenmanla devam edecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekibin Atatürk Olimpiyat Stadı yan sahasındaki antrenmanı kampa dahil olan oyuncuların katılımıyla gerçekleştirildi.
Ümit Milli Takım, çalışmalarına salı günü yapacağı antrenmanla devam edecek.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ