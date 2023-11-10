Ümit Milli Takım'da flaş hamle: Hüseyin Eroğlu

Stefan Kuntz'un yerine Vincenzo Montella'nın A Milli Takım Teknik Direktörlüğüne getirilmesi sonrası Ümit Milli Takım'da da teknik direktör değişikliğine hazırlanılıyor. Levent Sürme yönetiminde elemelerde şu ana kadar başarısız bir görüntü sergileyen Ümit Milli Takımımızda Hüseyin Eroğlu'nun göreve getirilmesi bekleniyor.

Haber; Fanatik
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Ümit Milli Takım'da flaş hamle: Hüseyin Eroğlu
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10 Kasım 2023 20:23
Son güncelleme 10 Kasım 2023 20:24
A Milli Takımımızın ardından Ümit Milli Futbol Takımımızda da teknik direktör değişikliğine hazırlanılıyor. Stefan Kuntz'un yerine Vincenzo Montella'nın getirilmesi sonrası Ümit Milli Takım'da da Levent Sürme döneminin sonuna gelinmiş durumda.

ELEMELERE KÖTÜ BAŞLANDI

Levent Sürme yönetimindeki Ümit Milli Takımımız, U21 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu'na çok kötü bir başlangıç yaptı. Sadece iç sahada San Marino'yu mağlup eden Milliler, İrlanda ve Letonya'ya deplasmanda kaybederken İtalya'ya da iç sahada 2-0 mağlup olmuştu.

HÜSEYİN EROĞLU İLE GÖRÜŞME

Türkiye Futbol Federasyonu, Ümit Milli Takım'da hoca değişikliğine hazırlanıyor. Bu doğrultuda son olarak Samsunspor'da görev alan Hüseyin Eroğlu ile Riva'da bir görüşme gerçekleştirildi. Burada Mehmet Büyükekşi ve Hamit Altıntop'a bir sunum gerçekleştiren Eroğlu'nun Genç Milli Takımlar Sorumlusu ve Ümit Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevlerine getirilmesi bekleniyor.

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