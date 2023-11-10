A Milli Takımımızın ardından Ümit Milli Futbol Takımımızda da teknik direktör değişikliğine hazırlanılıyor. Stefan Kuntz'un yerine Vincenzo Montella'nın getirilmesi sonrası Ümit Milli Takım'da da Levent Sürme döneminin sonuna gelinmiş durumda.



ELEMELERE KÖTÜ BAŞLANDI



Levent Sürme yönetimindeki Ümit Milli Takımımız, U21 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu'na çok kötü bir başlangıç yaptı. Sadece iç sahada San Marino'yu mağlup eden Milliler, İrlanda ve Letonya'ya deplasmanda kaybederken İtalya'ya da iç sahada 2-0 mağlup olmuştu.



HÜSEYİN EROĞLU İLE GÖRÜŞME



Türkiye Futbol Federasyonu, Ümit Milli Takım'da hoca değişikliğine hazırlanıyor. Bu doğrultuda son olarak Samsunspor'da görev alan Hüseyin Eroğlu ile Riva'da bir görüşme gerçekleştirildi. Burada Mehmet Büyükekşi ve Hamit Altıntop'a bir sunum gerçekleştiren Eroğlu'nun Genç Milli Takımlar Sorumlusu ve Ümit Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevlerine getirilmesi bekleniyor.





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