Ümit Milli Takım'a Mustafa Hekimoğlu'nun golü yetmedi!

Ümit Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Sırbistan'a 2-1 mağlup oldu. Ümit Milli Takım'ın tek golü Mustafa Erhan Hekimoğlu'ndan geldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Ümit Milli Takım'a Mustafa Hekimoğlu'nun golü yetmedi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Kasım 2024 22:50
Son güncelleme 19 Kasım 2024 23:11
Ümit Milli Futbol Takımı, Sırbistan ile yaptığı hazırlık maçını 2-1 kaybetti.

Milliler, Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanan müsabakaya Jankat Yılmaz, Baran Moğultay, Emir Ortakaya, Hamza Güreler, Ege Bilsel, Yunus Emre Konak, Demir Ege Tıknaz, Baran Ali Gezek, Emirhan Demircan, Burak İnce ve Mustafa Erhan Hekimoğlu 11'iyle çıktı.

İlk yarının uzatma dakikalarında Sırbistan Cvetkovic'in golüyle 1-0 öne geçerken, takımlar soyunma odasına da bu sonuçla gitti.

Ümit Milli Takım, 54. dakikada Mustafa Hekimoğlu'nun golüyle müsabakada eşitliği yakalasa da bu golden 4 dakika sonra Sırbistan, Vlahovic'le yeniden öne geçti.

Müsabakayı Bellona Kayserispor'un eski teknik direktörü Burak Yılmaz, tribünden takip etti.

MAÇ SONU ARBEDE

Kocaeli Stadı'nda oynanan Türkiye U21 – Sırbistan U21 maçında son düdüğün çalmasının ardından iki takımın futbolcuları arasında arbede yaşandı.

Türkiye U21 ile Sırbistan U21 takımları Kocaeli Stadı'nda oynanan hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Maçta son düdüğün çalmasının ardından iki takımın futbolcuları arasında arbede yaşandı. Soyunma odası koridorlarında devam eden arbede polisin araya girmesiyle son buldu.





SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery