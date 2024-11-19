Ümit Milli Futbol Takımı, Sırbistan ile yaptığı hazırlık maçını 2-1 kaybetti.Milliler, Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanan müsabakaya Jankat Yılmaz, Baran Moğultay, Emir Ortakaya, Hamza Güreler, Ege Bilsel, Yunus Emre Konak, Demir Ege Tıknaz, Baran Ali Gezek, Emirhan Demircan, Burak İnce ve Mustafa Erhan Hekimoğlu 11'iyle çıktı.İlk yarının uzatma dakikalarında Sırbistan Cvetkovic'in golüyle 1-0 öne geçerken, takımlar soyunma odasına da bu sonuçla gitti.Ümit Milli Takım, 54. dakikada Mustafa Hekimoğlu'nun golüyle müsabakada eşitliği yakalasa da bu golden 4 dakika sonra Sırbistan, Vlahovic'le yeniden öne geçti.Müsabakayı Bellona Kayserispor'un eski teknik direktörü Burak Yılmaz, tribünden takip etti.Kocaeli Stadı'nda oynanan Türkiye U21 – Sırbistan U21 maçında son düdüğün çalmasının ardından iki takımın futbolcuları arasında arbede yaşandı.Türkiye U21 ile Sırbistan U21 takımları Kocaeli Stadı'nda oynanan hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Maçta son düdüğün çalmasının ardından iki takımın futbolcuları arasında arbede yaşandı. Soyunma odası koridorlarında devam eden arbede polisin araya girmesiyle son buldu.