Ümit milli judoculardan 1'i altın 2 madalya

Ümit milli judoculardan İbrahim Tataroğlu, Hırvatistan'da devam eden Dünya Şampiyonası'nda altın, Tuana Gülenay ise gümüş madalya kazandı.



Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Zagreb'de gerçekleştirilen şampiyonada erkekler +90 kiloda tatamiye çıkan İbrahim Tataroğlu finalde Fransız Matheo Akiana Mongo'yu yenerek altın madalyanın sahibi oldu.



Şampiyonada kadınlar -70 kiloda Türkiye'yi temsil eden Tuana Gülenay ise final karşılaşmasında Sırbistan'dan Aleksandra Andric'e yenilerek gümüş madalyada kaldı.



