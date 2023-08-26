Ümit milli judoculardan 1'i altın 2 madalya

Hırvatistan'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda ümit milli judocular 2 madalya kazanma başarısı gösterdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ümit milli judoculardan 1'i altın 2 madalya
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26 Ağustos 2023 20:56
Ümit milli judoculardan İbrahim Tataroğlu, Hırvatistan'da devam eden Dünya Şampiyonası'nda altın, Tuana Gülenay ise gümüş madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Zagreb'de gerçekleştirilen şampiyonada erkekler +90 kiloda tatamiye çıkan İbrahim Tataroğlu finalde Fransız Matheo Akiana Mongo'yu yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonada kadınlar -70 kiloda Türkiye'yi temsil eden Tuana Gülenay ise final karşılaşmasında Sırbistan'dan Aleksandra Andric'e yenilerek gümüş madalyada kaldı.

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