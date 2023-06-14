Ümit milli judocular, Balkan Şampiyonası'nı 4'ü altın 19 madalya ile tamamladı

Ümit milli judocular, Kuzey Makedonya'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'nı 4 altın, 5 gümüş ve 10 bronz olmak üzere 19 madalya ile tamamladı.



Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kruşevo kentinde organize edilen şampiyonada ümit milli judocular ferdi müsabakalarda 4 altın, 5 gümüş ve 10 bronz madalya ile şampiyonaya damga vurdu.



Balkan Şampiyonası'nda erkeklerde, 55 kiloda Sefer Oba altın, Ramazan Kibaroğlu gümüş, Yunus Emre Gülcür bronz; 50 kiloda Necdet Pala bronz, 66 kiloda Hüseyin Doktur bronz, 60 kiloda Ömer Lütfü Özkalay gümüş ve 90 kiloda Mustafa Efe Cırık bronz madalyanın sahibi oldu.



Kadınlarda ise 40 kiloda Kardelen Aydın altın, Elif Sala gümüş, Elmas Göktaş bronz, 48 kiloda Sena Nur Büyük altın, 52 kiloda Yağmurnisa Demir bronz, 57 kiloda Kadriye Çakır gümüş, Işıl Sinem Aydın bronz, 63 kiloda Aleyna Tutuş bronz, Buse Yüksel bronz, 70 kiloda Medine Güneş gümüş, +70 kiloda Sema Mete altın ve Zülal Beyza Türk bronz madalya kazandı.





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