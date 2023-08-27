Ümit Milli Judo Takımı'ndan bronz madalya

Ümit Milli Judo Karma Takımı, Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ümit Milli Judo Takımı'ndan bronz madalya
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27 Ağustos 2023 21:41
Ümit Milli Judo Karma Takımı, Hırvatistan'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Zagreb'de gerçekleştirilen şampiyonanın son gününde karma takım müsabakaları yapıldı.

Ümit Milli Judo Karma Takımı, bronz madalya maçında Brezilya takımını mağlup ederek kürsünün üçüncü basamağına çıktı.

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