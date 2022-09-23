Ümit milli futbolcuların hedefi A Milli Takım'da forma giymek

Ümit Milli Futbol Takımı oyuncuları Berkay Vardar, Bertuğ Özgür Yıldırım ve Erencan Yardımcı, hedeflerinin A Milli Takım'a kadar yükselmek olduğunu söyledi.Üç ümit milli futbolcu, ay-yıldızlı ekibin Gürcistan ile 27 Eylül Salı günü yapılacak hazırlık maçı öncesi Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Beşiktaş forması giyen Berkay Vardar, Gürcistan maçı öncesi iyi bir kamp geçirdiklerini belirterek,dedi.Hedefinin A Milli Takım'a kadar yükselmek olduğunu aktaran 19 yaşındaki orta saha oyuncusu,diye konuştu.Atakaş Hatayspor'un 20 yaşındaki santrforu Bertuğ Özgür Yıldırım,değerlendirmesinde bulundu.Ümit Milli Takım'dan A Milli Takım'a yükselen oyuncuların kendilerini heveslendirdiğini aktaran Bertuğ,ifadelerini kullandı.Corendon Alanyaspor'da top koşturan Erencan Yardımcı ise Gürcistan maçıyla ilgili,diye konuştu.Galatasaray altyapısından çıkan ve Alanya temsilcisiyle Spor Toto Süper Lig'de süre almaya başlayan 20 yaşındaki santrfor," şeklinde görüş belirtti.