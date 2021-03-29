Ümit Milli Futbol Takımı'nın rakibi Sırbistan

2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne hazırlanan Ümit Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında 30 Mart Salı günü Sırbistan'ı konuk edecek.
Alanya'daki Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak.
Teknik direktör Tolunay Kafkas yönetimindeki milli takım, elemeler öncesi son hazırlık maçını ise 2 Haziran'da Ukrayna ile İstanbul'da yapacak.
Alanya'daki Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak.
Teknik direktör Tolunay Kafkas yönetimindeki milli takım, elemeler öncesi son hazırlık maçını ise 2 Haziran'da Ukrayna ile İstanbul'da yapacak.