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Ümit Milli Futbol Takımı'nda Vedat İnceefe dönemi

Türkiye U21 Milli Takımımızın teknik direktörlüğüne, son olarak U19 Milli Takımımızın teknik direktörlüğünü yapan Vedat İnceefe getirildi.

Kaynak: AA
Ümit Milli Futbol Takımı'nda Vedat İnceefe dönemi
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03 Ağustos 2018 17:30
Ümit Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine Vedat İnceefe getirildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Ümit Milli Takım Teknik Direktörlüğü için daha önce 19 Yaş Altı Milli Takımı'nda da görev alan Vedat İnceefe ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

İnceefe'nin milli takımın başındaki ilk maçına, 2019 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 6. Grup'ta 7 Eylül Cuma günü Kıbrıs Rum Kesimi ile İstanbul'da yapılacak maçta çıkacağı aktarıldı.

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