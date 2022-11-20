Ümit Milli Futbol Takımı'nın rakibi Polonya

Ümit Milli Futbol Takımı, pazartesi günü Hırvatistan'da özel maçta Polonya ile karşı karşıya gelecek.



Özel bir organizasyon için Hırvatistan'da bulunan ay-yıldızlı ekip, Pula şehrinin Medulin bölgesinde Polonya ile mücadele edecek. Müsabaka, TSİ 16.45'te başlayacak.



Milliler, Hırvatistan'daki ilk maçında Avusturya ile 1-1 berabere kalmıştı.





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