Ümit Milli Futbol Takımı'nın konuğu Slovenya

Ümit Milli Futbol Takımı, 17 Kasım Cuma günü Slovenya ile özel maçta İstanbul'da karşı karşıya gelecek.
Pendik Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.45'te başlayacak.
Öte yandan 2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda mücadele eden ay-yıldızlılar 21 Kasım'da Alanya'da Norveç ile karşılaşacak.
Milliler grupta oynadığı 4 maçta 3 mağlubiyet ve 1 galibiyet alarak topladığı 3 puanla 5'inci sırada yer alıyor.
Pendik Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.45'te başlayacak.
Öte yandan 2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda mücadele eden ay-yıldızlılar 21 Kasım'da Alanya'da Norveç ile karşılaşacak.
Milliler grupta oynadığı 4 maçta 3 mağlubiyet ve 1 galibiyet alarak topladığı 3 puanla 5'inci sırada yer alıyor.
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