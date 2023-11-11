Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişiklik

Özel maçta Slovenya ve 2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Norveç ile karşılaşacak Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Mehmet Can Aydın ve Ravil Tagir, sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.



Bu oyuncuların yerine Çaykur Rizespor forması giyen Eray Korkmaz ve Eyüpspor'dan Metehan Baltacı, aday kadroya dahil edildi.



Ümit Milli Takım, 17 Kasım Cuma günü İstanbul'da Slovenya ve 21 Kasım Salı günü Alanya'da Norveç ile karşı karşıya gelecek.





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