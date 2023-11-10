Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

Ümit Milli Futbol Takımı'nın 17 Kasım Cuma günü İstanbul'da özel maçta Slovenya ve 21 Kasım Salı günü Alanya'da Norveç ile oynayacağı 2025 Avrupa Şampiyonası grup eleme maçlarının aday kadrosu açıklandı.Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre aday kadroya davet edilen oyuncular, 12 Kasım Pazar günü saat 18.00'de Kavacık Limak Eurasia Luxury Hotel'de toplanacak.Enis Destan, kart cezalısı olduğu için aday kadroda yer almadı.Teknik direktör Levent Sürme yönetimindeki ay-yıldızlı takımın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:Kaleciler: Doğan Alemdar (Troyes), Osman Ertuğrul Çetin (Gençlerbirliği), Emre Bilgin (VavaCars Fatih Karagümrük)Defans: Serdar Saatçı (Braga), Emin Bayram (KVC Westerlo), Ravil Tagir (KVC Westerlo), Emir Ortakaya (Kocaelispor), Yasin Özcan (Kasımpaşa), Ayberk Karapo (Manisa FK), Kazımcan Karataş (Galatasaray), Mehmet Can Aydın (Trabzonspor)Orta Saha: Demir Ege Tıknaz (Beşiktaş), Aksel Baran Potur (Moss FK), Bartuğ Elmaz (Fenerbahçe), Cihan Çanak (Standard Liege), Emircan Gürlük (FC Orenburg), Şahin Dik (Bitexen Giresunspor), Yunus Emre Konak (EMS Yapı Sivasspor), Burak İnce (Slask Wroclaw)Forvet: Erencan Yardımcı (Siltaş Yapı Pendikspor Futbol), Doğuhan Aral Şimşir (FC Midtjylland), Metehan Altunbaş (Adanaspor A.Ş.)