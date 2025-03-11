Ümit Milli Futbol Takımı, Kosova ve Belarus ile özel maçta karşılaşacak

Ümit Milli Futbol Takımı, Kosova ve Belarus ile eleme grubu maçlarına hazırlık kapsamında özel maç yapacak.

Haber; AA, Fotoğraf; TFF
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Ümit Milli Futbol Takımı, Kosova ve Belarus ile özel maçta karşılaşacak
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11 Mart 2025 14:11
Ümit Milli Futbol Takımı, Kosova ve Belarus ile özel maçta karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Ümit Milli Takım, UEFA 2027 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu maçlarına hazırlık kapsamında 21 Mart Cuma günü saat 20.30'da Alanya Gain Park Stadyumu'nda Kosova ve 25 Mart Salı günü ise saat 20.30'da Pendik Stadı'nda Belarus ile özel maç yapacak.

Ay-yıldızlı ekip, elemelerde Ukrayna, Macaristan, Hırvatistan ve Litvanya ile H grubunda mücadele edecek.

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