Ümit Milli Futbol Takımı, Hırvatistan ile karşılaşacak

Ümit Milli Futbol Takımı, Hırvatistan ile deplasmanda karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; TFF
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Ümit Milli Futbol Takımı, Hırvatistan ile karşılaşacak
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25 Mart 2021 14:18
2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne hazırlanan Ümit Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında cuma günü deplasmanda Hırvatistan'la karşı karşıya gelecek.

Başkent Zagreb'deki Kranjceviceva Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 17.00'de başlayacak.

Teknik direktör Tolunay Kafkas yönetimindeki milli takım, ikinci hazırlık maçında 30 Mart Salı günü Alanya'da Sırbistan'ı ağırlayacak.



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