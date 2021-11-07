Ümit Milli Futbol Takımı, Belçika yolcusu

U-21 Ümit Milli Takımımız 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme maçında deplasmanda Belçika ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; TFF
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Ümit Milli Futbol Takımı, Belçika yolcusu
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07 Kasım 2021 14:49
2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme maçında 12 Kasım Cuma günü deplasmanda Belçika ile karşılaşacak Ümit Milli Takım, 8 Kasım sabah saat 09.00'da Belçika'ya doğru hareket edecek.

İstanbul'da bugün toplanacak aday kadrodaki oyuncular saat 17.00'de Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki tesislerinde yarı kadroyla ilk idmanını yapacak.

Buradaki karşılaşmanın ardından 13 Kasım Cumartesi günü Antalya'ya dönecek milliler, burada 2 günlük bir kamp gerçekleştirecek.

Kampın ardından, 16 Kasım Salı günü Danimarka'yı ağırlayacakları Alanya'ya geçecek ay-yıldızlılar, söz konusu müsabakayla görevini tamamlayacak.


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