Ümit Milli Futbol Takımı, Avusturya'yı konuk edecek

Ümit Milliler, 2021 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki 9. maçında 13 Kasım Cuma Samsun'da Avusturya ile karşılaşacak

Haber; AA
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Ümit Milli Futbol Takımı, Avusturya'yı konuk edecek
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12 Kasım 2020 14:21
Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki 9. maçında 13 Kasım Cuma günü  Avusturya ile Samsun'da karşı karşıya gelecek.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşma ASpor'dan canlı yayımlanacak.

6 takımın yer aldığı grubun geride kalan 8 haftasında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi alan Ümit Milli Futbol Takımı, 7 puanla son sıradaki Andorra'nın önünde 5. basamakta yer alıyor. 

Avusturya ise 5 galibiyet, 3 yenilgi ve topladığı 15 puanla 2. sırada bulunuyor. 

Grupta iki takım arasında oynanan ilk maçta Avusturya, Ümit Milli Futbol Takımı'nı 3-0 mağlup etmişti. 

 


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