Ümit Karan'dan TFF'ye 'VAR' önerisi

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'un teknik direktörü Ümit Karan, çok sürpriz sonuçlar alınabilen ligde VAR sisteminin kurulması gerektiğini söyledi.



Karan, AA muhabirine, ligde her maçı final gibi oynadıkların, 14 Mart Pazar günü yapacakları Adanaspor karşılaşmasına da bu havayla çıkacaklarını belirtti.



Karşılaşmanın her iki takım için de çok önemli olduğunu vurgulayan Karan, şöyle konuştu:



"Bizim en büyük hedefimiz Menemenspor'u ligde tutmak, seneye farklı hedeflerimiz olacak. Devre arasında önemli oyuncular kaybettik ama ayrılıklar her yerde var, sadece bizim kulüpte değil. Onun yerine gelen veya oynamaya fırsat bulan oyuncular kendilerini gösterme imkanı sunuyoruz. Hiçbir hoca en iyi oyuncusunu kaybetmekten hoşnut olmaz ama şartlar, sözleşmeler gibi olaylar var futbolun içinde. Biz önümüze bakıyoruz, iyi bir takım oyunu oynuyoruz. En azından ofansif, futbolu seyir zevki göstermeye gayret ediyoruz."



Lige renk kattıklarını dile getiren Karan, rakip takımların kendileriyle oynamaktan zevk aldıklarını, bundan dolayı da daha atak oynamaya çalıştıklarını ifade etti.



Rakipleri konumundaki takımlarla maçların daha zor geçtiğini aktaran Karan, "Üst sıralardaki bir takımla oynadığımızda çok ciddiye almayabiliyorlar maçı." diye konuştu.



- "TFF 1. Lig'de VAR sistemi gelebilir."



Karan, ligde her türlü sonucun çıkabildiğini belirterek, şunları kaydetti:



"TFF 1. Lig'de favori dediğin takım bir anda yenilebiliyor. Çok defansif ağırlıklı oynanıyor ve çok sert bir lig. Çok sürpriz sonuçlar alınabilen ligde VAR sisteminin kurulması gerektiğini düşünüyorum. Buraya da mutlaka seneye VAR sistemi yapılması lazım. Burada da çok büyük paralar harcanıyor. Süper Lig'e çıkmak için harcanan milyonlar var. Düşmemek için harcanan paralar var. Seneye de buraya VAR gelebilir diye bir soru işareti koymak lazım."