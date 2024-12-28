Ümit Karan: 'Yunus Akgün'ün bonservisi 25-30 milyon euro!'

Spor yorumcusu Ümit Karan, Galatasaray gündemini Sky Spor'da değerlendirdi. Karan, Yunus Akgün'ün performansı ve olası satışı halinde ulaşacağı bonservis bedeline değindi.
Ümit Karan, Yunus Akgün'ün bu sezon Süper Lig'in en fazla çıkış yapan oyuncusu olduğunu söyledi. Ünlü yorumcu, Yunus Akgün'ün Osimhen'den sorna Süper Lig'in en değerli futbolcusu olduğunu dile getirdi.
Ümit Karan, Yunus Akgün'ün bu ivmesini sürdürmesi halinde Ferdi Kadıoğlu ve Kerem Aktürkoğlu'nu geride bırakacağını öne sürdü.
"25-30 MİLYON EURO"
Öte yandan Ümit Karan, Yunus Akgün'ün bonservisine de değindi. Karan, "Yunus Akgün'ün 25-30 milyon euroya satılması beni şaşırtmaz" ifadesini kullandı.
Galatasaray tarihinin en yüksek bedelli transfer satışı ünvanı 30 milyon euro ile Sacha Boey'a ait.
Ümit Karan, Yunus Akgün'ün bu sezon Süper Lig'in en fazla çıkış yapan oyuncusu olduğunu söyledi. Ünlü yorumcu, Yunus Akgün'ün Osimhen'den sorna Süper Lig'in en değerli futbolcusu olduğunu dile getirdi.
Ümit Karan, Yunus Akgün'ün bu ivmesini sürdürmesi halinde Ferdi Kadıoğlu ve Kerem Aktürkoğlu'nu geride bırakacağını öne sürdü.
"25-30 MİLYON EURO"
Öte yandan Ümit Karan, Yunus Akgün'ün bonservisine de değindi. Karan, "Yunus Akgün'ün 25-30 milyon euroya satılması beni şaşırtmaz" ifadesini kullandı.
Galatasaray tarihinin en yüksek bedelli transfer satışı ünvanı 30 milyon euro ile Sacha Boey'a ait.