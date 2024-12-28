Ümit Karan: "Yunus Akgün'ün bonservisi 25-30 milyon euro!"

Spor yorumcusu Ümit Karan, Galatasaray gündemini Sky Spor'da değerlendirdi. Karan'ın Yunus Akgün hakkındaki sözleri dikkat çekti.

, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Ümit Karan: 'Yunus Akgün'ün bonservisi 25-30 milyon euro!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Aralık 2024 11:46
Spor yorumcusu Ümit Karan, Galatasaray gündemini Sky Spor'da değerlendirdi. Karan, Yunus Akgün'ün performansı ve olası satışı halinde ulaşacağı bonservis bedeline değindi.

Ümit Karan, Yunus Akgün'ün bu sezon Süper Lig'in en fazla çıkış yapan oyuncusu olduğunu söyledi. Ünlü yorumcu, Yunus Akgün'ün Osimhen'den sorna Süper Lig'in en değerli futbolcusu olduğunu dile getirdi.

Ümit Karan, Yunus Akgün'ün bu ivmesini sürdürmesi halinde Ferdi Kadıoğlu ve Kerem Aktürkoğlu'nu geride bırakacağını öne sürdü.

"25-30 MİLYON EURO"

Öte yandan Ümit Karan, Yunus Akgün'ün bonservisine de değindi. Karan, "Yunus Akgün'ün 25-30 milyon euroya satılması beni şaşırtmaz" ifadesini kullandı.

Galatasaray tarihinin en yüksek bedelli transfer satışı ünvanı 30 milyon euro ile Sacha Boey'a ait.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery