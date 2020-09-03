Ümit Karan yeniden sahalara dönüyor!

Ümit Karan, BAL ekiplerinden Vefaspor ile anlaşma sağladı. Karan hem futbolcu olarak hem de teknik ekipte görev alarak kulübe destek vereceğini açıkladı.

, Fotoğraf; Instagram
Ümit Karan yeniden sahalara dönüyor!
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03 Eylül 2020 01:05
11 sezon önce futboldan emekliliğini açıklayan Ümit Karan BAL ekiplerinden Vefaspor ile yeniden yeşil sahalara döndü.

Ümit Karan kişisel Instagram hesabından yaptığı açıklamada Vefaspor ile anlaşma sağladığını ve yeşil beyazlı kulüp başta olmak üzere tüm amatör kulüplere maddi ve manevi destek olacağını söyledi.

Ümit Karan'ın Vefaspor'da hem futbolcu hem de teknik direktör olarak görev alacağı belirtildi.

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