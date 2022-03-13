Ümit Karan, Uşakspor ile anlaştı!

TFF 2. Lig ekibi Uşakspor, teknik direktörlük için Ümit Karan ile anlaştığını duyurdu.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Ümit Karan ile 2022-2023 sezonunun sonuna kadar anlaşma sağlandığı belirtildi.
Açıklamada, "Ümit hocamıza görevinde başarılar diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Ümit Karan ile 2022-2023 sezonunun sonuna kadar anlaşma sağlandığı belirtildi.
Açıklamada, "Ümit hocamıza görevinde başarılar diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.