Ümit Karan, Uşakspor ile anlaştı!

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Uşakspor, teknik direktör Ümit Karan'la 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ümit Karan, Uşakspor ile anlaştı!
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13 Mart 2022 22:53
TFF 2. Lig ekibi Uşakspor, teknik direktörlük için Ümit Karan ile anlaştığını duyurdu.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Ümit Karan ile 2022-2023 sezonunun sonuna kadar anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Ümit hocamıza görevinde başarılar diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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