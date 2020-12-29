Ümit Karan, teknik direktör olarak Türkiye'ye dönüyor

Cenk Laleci ile yollarını ayıran Menemenspor, teknik direktörlük için Ümit Karan ile anlaştı.

Haber; Sporx.com
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Ümit Karan, teknik direktör olarak Türkiye'ye dönüyor
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29 Aralık 2020 16:01
Teknik direktörlük kariyerini Kuzey Makedonya'nın FC Shkupi takımında sürdüren Ümit Karan, 1. Lig ekibi Menemenspor ile anlaşmaya vardı.

TRT Spor'un haberine göre teknik direktör Cenk Laleci ile yollarını ayıran Menemenspor, Ümit Karan'ı göreve getirecek1
44 yaşındaki Ümit Karan'ın kısa bir süre içinde Menemenspor ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

2011'de futbolculuk kariyerini sonlandıran Eskişehirspor'da Ümit Karan, teknik direktörlük kariyerinde ise Malatyaspor USA ve FC Shkupi takımlarında görev aldı.



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