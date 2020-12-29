Ümit Karan, teknik direktör olarak Türkiye'ye dönüyor

Teknik direktörlük kariyerini Kuzey Makedonya'nın FC Shkupi takımında sürdüren Ümit Karan, 1. Lig ekibi Menemenspor ile anlaşmaya vardı.



TRT Spor'un haberine göre teknik direktör Cenk Laleci ile yollarını ayıran Menemenspor, Ümit Karan'ı göreve getirecek1

44 yaşındaki Ümit Karan'ın kısa bir süre içinde Menemenspor ile sözleşme imzalaması bekleniyor.



2011'de futbolculuk kariyerini sonlandıran Eskişehirspor'da Ümit Karan, teknik direktörlük kariyerinde ise Malatyaspor USA ve FC Shkupi takımlarında görev aldı.



