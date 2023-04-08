Ümit Karan: 'Jesus Türk olsa çoktan gönderilmişti'

Galatasaray efsanelerinden olan milli futbolcu ve teknik direktör Ümit Karan, Fenerbahçe'de gönderileceği iddia edilen tecrübeli hoca Jorge Jesus'un oyun sistemi hakkında Türkiye Gazetesi'ne özel açıklamalarda bulundu.



"JESUS TÜRK OLSAYDI ÇOKTAN GÖNDERİLMİŞTİ"



Jorge Jesus'un sezon başından beri el üstünde tutulduğunu ifade eden Ümit Karan, Portekizli hocayı çok başarılı bulmadığını ifade ederek, "Türk hoca olsaydı çoktan gönderilmişti. Özellikle derbilerde 3'lü sistem deniyor, kaybetmeyi seviyor demek ki. Hem derbilerde risk almaya gerek yok, kazanıp taraftarı mutlu etmek gerek. Türkiye'de 3'lü sistem üzerinde durmaya gerek yok. Artık şunun bilinmesi lazım; Türkiye'deki takımlar 3'lü sistemi oynayamıyor. Her seferinde denemenin bir anlamı yok." diyerek Jorge Jesus'un oyun sistemini eleştirdi.



"GALATASARAY FİNALLERİ SEVER"



Bir dönem formasını giydiği Galatasaray'ın yüzde 99 şampiyon olacağını belirten Karan, "Tabii futbolda yüzde 1 önemli bir orandır ama Galatasaray bu saatten sonra yarışı bırakmaz" dedi.



Sneijderli, Drogbalı Galatasaray kadrosu mu daha iyiydi yoksa İcardi ve Mertensli Galatasaray mı sorusuna, "Ümit Karanlı Necati Ateşli takım daha iyiydi" cevabını gülerek veren futbol adamı sözlerine şöyle devam etti:



"Galatasaray'ın şu anki kadro yapısı iyi, kaliteli futbolcular var ancak Drogba ile Sneijder klasman topçular. İcardi bir yıldız evet ama Drogba, Sneijder dünya yıldızı. Zaten Galatasaray'ın kadro yapılanması her zaman iyidir çok yanlış seçimler yaptığını söyleyemeyiz. Tabii zaman zaman kötü transferler oluyor. Galatasaray, 2 sene şampiyon olmasa 3'üncü sene şampiyonluğun en büyük adayı oluyor. Galatasaray'ın genetik yapısı iyidir, turnuva takımıdır, finalleri sever."



5 Şubat tarihinde Kastamonuspor ile yollarını ayıran teknik direktör Ümit Karan, gelen hocalık tekliflerini sezon başında değerlendirmeye alacağını belirtti.





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