Ümit Davala'nın eşi koronavirüse yakalandı

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Ümit Davala, eşi Başak Davala'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Sarı-kırmızılı takımın antrenörü, karantina kuralları gereği evde izolasyon sürecine girdi.
Davala, Instagram hesabından yaptığı açıklamada; "Eşimin Covid-19 testinin pozitif çıkmasıyla izolasyon sürecim başladı. Bir süre takıma ve hocalarıma evden destek vermeye devam edeceğim. Sağlıkla kalın, maske ve mesafe kuralarına uymayı lütfen unutmayın" ifadelerini kullandı.
Davala, Instagram hesabından yaptığı açıklamada; "Eşimin Covid-19 testinin pozitif çıkmasıyla izolasyon sürecim başladı. Bir süre takıma ve hocalarıma evden destek vermeye devam edeceğim. Sağlıkla kalın, maske ve mesafe kuralarına uymayı lütfen unutmayın" ifadelerini kullandı.