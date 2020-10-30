Ümit Davala'nın eşi koronavirüse yakalandı

Galatasaray'da bir futbolcunun Kovid-19'a yakalanmasının ardından teknik direktör Fatih Terim'in yardımcılarından Ümit Davala'nın eşinin de testi pozitif çıktı. Davala, karantina kuralları nedeniyle takımla olamayacağını açıkladı.

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Ümit Davala'nın eşi koronavirüse yakalandı
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30 Ekim 2020 18:06
Galatasaray Yardımcı Antrenörü Ümit Davala, eşi Başak Davala'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Sarı-kırmızılı takımın antrenörü, karantina kuralları gereği evde izolasyon sürecine girdi.

Davala, Instagram hesabından yaptığı açıklamada; "Eşimin Covid-19 testinin pozitif çıkmasıyla izolasyon sürecim başladı. Bir süre takıma ve hocalarıma evden destek vermeye devam edeceğim. Sağlıkla kalın, maske ve mesafe kuralarına uymayı lütfen unutmayın" ifadelerini kullandı.





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