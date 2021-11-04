Ümit Davala: 'Hala Galatasaray'ın elinde'

Galatasaray'ın kendi sahasında oynadığı ve 1-1 sona eren Lokomotiv Moskova karşılaşmasını Ümit Davala değerlendirdi.



Grupta her şeyin hala Galatasaray'ın elinde olduğunu belirten Davala, "Koparacağımız bir maçı 1-1 bitirdik. Muslera'nın kurtarışlarıyla da 1 puana sevindik. Yenemiyorsan yenilmeyeceksin. İşler hala Galatasaray'ın elinde. 2 maç kala lider durumda. Lazio ile Marsilya arasındaki maçta berabere bitse güzel olur. Galatasaray'ın bu iki takımla zorlu maçları olur. Son maç kritik olursa Roma'da Lazio ile çok zor bir maç olur. " açıklamalarında bulundu.



Lokomotiv Moskova'nın puana ihtiayacı olduğunu söyleyen Davala, "Tek farklı sonuçlar hep kritiktir. Hep karşı takımda ümit vardır. Lokomotiv Moskova'da da hep bu ümit vardı. Onların da mutlak puan almaları gerekiyordu. Onlar da beraberliğe razı oldular ama son dakikalarda galip de gelebilirlerdi." şeklinde konuştu.





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