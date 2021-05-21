Ümit Davala'dan Mustafa Cengiz'e yanıt

Galatasaray'da mevcut başkan Mustafa Cengiz'in Fatih Terim'le ilgili sözleri, sarı-kırmızılı camiada gündeme damga vururken, Terim cephesinden flaş bir paylaşım geldi.
Mustafa Cengiz, Fatih Terim ile çalışmayacağını açıklarken, deneyimli teknik adama yönelik sitem dolu açıklamalar yaptı. (Mustafa Cengiz'in Fatih Terim açıklamaları için tıklayın)
Ümit Davala, Mustafa Cengiz'in açıklamalarından saatler sonra sosyal medya hesabından "Gülüyoruz ağlanacak halinize" açıklamasını yaptı.
Mustafa Cengiz, Fatih Terim ile çalışmayacağını açıklarken, deneyimli teknik adama yönelik sitem dolu açıklamalar yaptı. (Mustafa Cengiz'in Fatih Terim açıklamaları için tıklayın)
Ümit Davala, Mustafa Cengiz'in açıklamalarından saatler sonra sosyal medya hesabından "Gülüyoruz ağlanacak halinize" açıklamasını yaptı.