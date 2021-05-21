Ümit Davala'dan Mustafa Cengiz'e yanıt

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz'in Fatih Terim açıklamalarına, yardımcı antrenör Ümit Davala'dan cevap geldi.

Haber; Sporx.com
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Ümit Davala'dan Mustafa Cengiz'e yanıt
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21 Mayıs 2021 20:54
Galatasaray'da mevcut başkan Mustafa Cengiz'in Fatih Terim'le ilgili sözleri, sarı-kırmızılı camiada gündeme damga vururken, Terim cephesinden flaş bir paylaşım geldi.

Mustafa Cengiz, Fatih Terim ile çalışmayacağını açıklarken, deneyimli teknik adama yönelik sitem dolu açıklamalar yaptı. (Mustafa Cengiz'in Fatih Terim açıklamaları için tıklayın)

Ümit Davala, Mustafa Cengiz'in açıklamalarından saatler sonra sosyal medya hesabından "Gülüyoruz ağlanacak halinize" açıklamasını yaptı.




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