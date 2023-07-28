Ümit Bozkurt: ''Hedefimiz takım karakteri oluşturmak''

İskenderunspor, 2023-2024 sezonunun hazırlıklarına yeni teknik direktör Ümit Bozkurt yönetiminde başladı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen sezon Play Off oynayan ve birinci lig umutlarını final kapısında bırakan İskenderunspor, 2023-2024 futbol sezonu hazırlıklarına yeni teknik direktör Ümit Bozkurt yönetiminde başladı.

Sezon hazırlıklarına diğer takımlara nazaran geç başladıklarını belirten Bozkurt, antrenmanlara başladıklarını söyledi. Bozkurt, ''Arkadaşlarımızın ciddi gayretleriyle antrenmanlarımız iyi gidiyor. Şu anda en azından takımımızın ana iskeleti var. Biz de takımımıza açıkçası, çok daha net, çok daha katkı sağlayabilecek ve İskenderunspor'a malik olabilecek oyuncular bakıyoruz. Bu konuda hızlı çalışıyoruz'' dedi.

Takımdaki eksik 4-5 bölgeyi tamamlamak istediklerinin altını çizen teknik direktör Ümit Bozkurt, ''Hedefimiz öncelikli olarak takım karakteri oluşturmak. İlk düşüncem, takımımızı çok daha iyi tanımak, tanırken aynı zamanda buraya katkı sağlayacak üç-beş oyuncu getirmek ve geç kalmış olmamıza rağmen ligin ilk maçına en azından ciddi bir hazırlık döneminde, iyi bir şekilde girmek'' diye konuştu.

İskenderun halkının İskenderunspor'a hiç bu kadar ihtiyacının olmadığına işaret eden Bozkurt şöyle konuştu: