Umaro Embalo, Burak Yılmaz'ın takım arkadaşı oluyor

Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica'da forma giyen Portekizli kanat oyuncusu Umaro Embalo'nun, Fortuna Sittard'a transfer olmak üzere olduğu öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Umaro Embalo, Burak Yılmaz'ın takım arkadaşı oluyor
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31 Ağustos 2022 16:57
Portekiz takımlarından Benfica'da forma giyen Umaro Embalo'nun yeni takımı belli oluyor.

Portekiz basınından Record'un haberine göre; Burak Yılmaz'ın da formasını giydiği Hollanda Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard, Embalo'yu kadrosuna katmak için Benfica ile 1 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 50 pay karşılığında anlaşma sağladı.

21 yaşındaki Portekizli sağ kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon 31 kez formasını giydiği Benfica B formasıyla 4 gol 12 asistlik katkı sağlamıştı.

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