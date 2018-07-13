MUSA ÇAĞIRAN DA LİSTEDE!

Atiker Konyaspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yeşil-Beyazlılar'da birinci hedef olan Aatif transferi çıkmaza girince teknik direktör Rıza Çalımbay'ın raporu doğrultusunda rota Osmanlı'nın yıldızı Umar Aminu'ya döndü.Nijeryalı kanat oyuncusunu Trabzonspor'da çalışırken de kadrosuna katmayı çok isteyen Çalımbay'ın bu konuda çok ısrarcı olduğu öğrenildi. Yönetimin vakit kaybetmeden görüşmelere başladığı ifade edilirken kiralama bedeli olarak da 1 milyon Euro önerildiği kaydedildi.Spor Toto 1. Lig'e düşen ve yeniden geri dönmeyi hedefleyen Osmanlıspor'un Umar'ı bu rakama kiralamaya sıcak baktığı gelen haberler arasında. Tarafların birkaç güne kadar el sıkışmasına kesin gözle bakılıyor.Konyaspor'un Osmanlıspor'dan istediği isim Umar'la sınırlı değil. Orta saha oyuncusu Musa Çağıran da listede. Adı birçok Süper Lig takımıyla anılan Musa için de Konyaspor yönetiminin aynı kiralık formülünü devreye sokacağı bildirildi. Başarılı oyuncunun ismi özellikle Beşiktaş'la ciddi şekilde anılıyordu.