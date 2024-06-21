Uluslararası Yoga Günü İstanbul'da kutlandı

Uluslararası Yoga Günü, Hindistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştiraki Spor İstanbul işbirliğinde düzenlenen etkinlikle kutlandı.



Sarayburnu Parkı'ndaki etkinliğe, Hindistan'ın İstanbul Başkonsolosu Mijito Vinito ile Türk ve yabancı çok sayıda yogasever katıldı.



Vinito, açılış konuşmasında, BM'nin 2014'te 21 Haziran'ı Uluslararası Yoga Günü kabul etttiğini anımsattı.



BM'de güne dair önergenin üye ülkeler tarafından rekor oyla desteklendiğini kaydeden Vinito, şöyle devam etti:



"Dünya üzerinde yoga geniş olarak kabul görmekte çünkü stres ve kaygı durumlarında rahatlama sağlıyor ve ayrıca kişiyi sağlıklı ve zinde tutuyor. Yoga, iyilik halini destekler ve bizlerin hem fiziksel hem de zihinsel olarak tetikte kalmamızı sağlar. Yoganın Türkiye'de popülerlik kazanmasından dolayı mutluyuz ve umuyoruz ki Türk dostlarımız bu uygulamalardan fayda sağlamaya devam eder."



Konuşmaların ardından yoga eğitmenlerinin Türkçe ve İngilizce yönlendirmeleriyle ortak yoga çalışması yapıldı.



Boğaz havası eşliğinde yapılan çalışmanın ardından Başkonsolos Vinito, eğitmenlere plaket takdim etti.



Etkinlik sonunda konuklara Hindistan mutfağından yemekler ikram edildi.



