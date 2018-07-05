Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliğinden TPFD'ye ziyaret

Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro) Genel Sekreteri Theo van Seggelen ile Hukuk Müşaviri Roy Vermeer, Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneğini (TPFD) ziyaret etti.Le Meridien Otel'de gerçekleştirilen toplantıya FIFPro yetkilileri, TPFD Başkanı Hakan Ünsal ile yönetim kurulu üyeleri Ergün Penbe, Serhat Akın ve Ahmet Dursun'un yanı sıra eski futbolcular Emre Aşık ile Faruk Atalay da katıldı.Toplantıda görüşlerini aktaran Van Seggelen, FIFPro'nun UEFA ve FIFA ile çalışan bir kurum olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:"Çok fazla üyemiz var. Daha da büyümek istiyoruz. Türkiye de burada bizim için önemli bir noktada duruyor. Uzun zamandan bu yana hizmet veriyoruz. Yapılanmasını 1995'te FIFA ve UEFA nezdinde ilerletmiş bir kurumuz. Birkaç ay önce FIFA ile 6 yıllık prensip sözleşmesi yaptık. Bu sözleşme, UEFA'yı da ilgilendiriyor. Sözleşme kapsamında radikal kararlar almaya niyetimiz yok. Kulüp ile oyuncular arasındaki gücü dengelemek istiyoruz. Bu, transfer sistemine de etki edecek. Kulüplerin, oyuncularla yaptıkları sözleşmelere aykırı davranması ve bununla ilgili hukuksuz işler yapmasının önüne geçmek için FIFA ve UEFA ile çözüm üretmek istiyoruz."TPFD'nin FIFPro'ya üyelik süreci hakkında da değerlendirmede bulunan Van Seggelen, bu konuda olumlu düşüncelere sahip olduklarını aktararak, "Her ülkenin olduğu gibi Türkiye'nin de 2 yıl üyelik süreci var. Tabii ki belli başlı karışıklıklar oldu fakat Türkiye'de TPFD'nin federasyon ve kulüplerden özerk bir yapıda olması gerek. Ziyaretin ardından yapmış olduğumuz izlenimleri değerlendireceğiz. Türkiye ve TPFD ile ilgili pozitif izlenimlerimiz var. Türkiye, üyelik sürecine çok yakın." diye konuştu.FIFA ile FIFPro'nun futbolcuların kadro dışı kalmaması, tek başına idman yapmaması ve 2 aydan fazla vadesi geçmiş alacağının olması halinde serbest kalması maddeleri üzerinde bir anlaşmasının olduğunu vurgulayan Van Seggelen, şunları kaydetti:"Türkiye Futbol Federasyonu, bu anlaşmanın uygulanması konusunda bize söz vermişti. TFF, kulüplere baskı yapmalı ki bu kontrat hayata geçsin. Türkiye'ye 1-2 ay daha zaman tanıyacağız. Bu süre zarfından bunun hayata geçeceğini düşünüyoruz. Türkiye'nin futbolda parlak bir geleceği var. Türkiye'nin TPFD ile beraber bunu başaracağından eminiz."FIFPro Hukuk Müşaviri Roy Vermeer ise "FIFA'da Türk kulüplerinin oyuncularla yapmış olduğu sözleşmelerle ilgili birçok sıkıntı var. FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulunda en fazla Türk kulüplerinin davası var. Kurulda sadece yabancı oyuncuların Türk kulüpleriyle olan sıkıntıları mevcut. Bir de yerli oyuncuların Türk takımlarıyla olan sıkıntıları var. Esas işin büyük tarafı da burada." değerlendirmesinde bulundu.