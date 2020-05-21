Uluslararası Optimist Yelken Yarışları 2021'de Hatay'da yapılacak

2021 yılında gerçekleştirilecek Uluslararası Optimist Yelken Yarışları'nın Hatay'da yapılacak.

Haber; AA
Uluslararası Optimist Yelken Yarışları 2021'de Hatay'da yapılacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Mayıs 2020 22:54
Hatay Valisi Rahmi Doğan, 2021 yılında gerçekleştirilecek Uluslararası Optimist Yelken Yarışları'nın Hatay'da yapılacağını duyurdu.

Vali Doğan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Madenli Su Sporları Merkezi ve Yat Limanı yapım çalışmalarının Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın onayı, 16 bakanlık ve kamu kurumunun görüşü alınarak başladığını hatırlatarak, " Türkiye Yelken Federasyonu, 13-18 Ekim 2021 tarihinde yapılacak Uluslararası Optimist Yelken Yarışları'nın Arsuz'daki bu limanda yapılacağı bizlere bildirdi. Kentimize turizm açısından önemli katkılar sağlayacak bu önemli organizasyonun Hatayımıza hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. " ifadelerine yer verdi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için