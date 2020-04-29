Uluslararası Olimpiyat Komitesi, bütçesini ve önceliklerini gözden geçirecek

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bütçelerini ve önceliklerini gözden geçirecekleri belirtti.

Haber; AA, Fotoï¿½raf; AA
Uluslararası Olimpiyat Komitesi, bütçesini ve önceliklerini gözden geçirecek
Klavye oklarï¿½ ile sonraki ya da ï¿½nceki habere geï¿½ebilirsiniz.
29 Nisan 2020 18:23
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bütçelerini ve önceliklerini gözden geçirecekleri belirtti.

Bach, IOC'nin internet sitesinde yer alan açık mektubunda, koronavirüs salgınının spor dünyasını ciddi şekilde etkilediğini kaydetti.

Salgın sonrası dünyada nelerin değişeceğinin bilinmediğini vurgulayan Bach, "Bazı aktivitelerimizin kapsamını gözden geçirmeli ve yeni realiteye göre gerekli değişiklikleri yapmalıyız. IOC yönetimi de bütçesini ve önceliklerini gözden geçirecek." ifadelerini kullandı.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nın ertelendiğini hatırlatan Bach, IOC'nin ekonomik desteğini sürdüreceğini aktararak, "Erteleme maliyetine ilişkin henüz kesin bir rakam vermek zor ancak birkaç yüz milyon doları bizim omuzlamamız gerektiğini biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için