Uluslararası MTB Cup Maraton Serisi Bisiklet Yarışları sona erdi

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından düzenlenen MTB Cup Maraton Serisi Bisiklet Yarışları, Sakarya'da tamamlandı.



Elit erkekler ve elit kadınlar kategorilerindeki yarışlarda 9 ülkeden 28 sporcu; Alandüzü, Uzunköy, Yukarıdereköy ve Esentepe'yi kapsayan parkurda pedal çevirdi.



Sporcular, yaklaşık 110 kilometrelik zorlu etabı geçerek Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde yarışı tamamladı.



Yarışlar sonunda elit erkeklerde Çekya'dan Lubomir Petrus, Ukrayna'dan Oleksandr Koniaiev ikinci, İspanya'dan Nelson Vera Ramos üçüncü oldu.



Elit kadınlarda ise Litvanya'dan Katazina Sosna birinci sırada yer alırken, Bosna Hersek'ten Lejla Tanovic ikinciliği, Almanya'dan Stfanie Dohrn üçüncülüğü elde etti.



Yarışların ardından dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.









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